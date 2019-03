ChristenUnie-SGP wil honderd miljoen voor leefbaarheidsplannen

REGIO • ChristenUnie-SGP Brabant wil dat er in de komende periode honderd miljoen wordt vrijgemaakt door de provincie Noord-Brabant voor leefbaarheidsplannen voor dorpen en wijken.

De partij heeft dat in haar verkiezingsprogramma voor de komende verkiezingen van 20 maart opgenomen. Met het geld moeten leefbaarheidsprojecten gesteund worden: zoals het voorkomen van eenzaamheid of het behouden van dorpshuizen en scholen.

"Wij willen honderd miljoen investeren in leefbaarheidsplannen in onze dorpen en wijken. Plannen die helpen om eenzaamheid te voorkomen, die ervoor zorgen dat ouderen en jongeren samen komen, die zorgen voor meer groen in de straten. Mensen moeten zich in kunnen zetten voor het behoud van het dorpshuis, de school, kerk of natuur in het eigen dorp", aldus Hermen Vreugdenhil, lijsttrekker voor de ChristenUnie-SGP in Noord-Brabant.

Dorpsontwikkelingsplan

De provincie had in het verleden een subsidieregeling voor zogenaamde 'dorpsontwikkelingsplannen'. Hiermee zijn mooie plannen gerealiseerd waarmee dorpen en wijken de leefbaarheid zagen verbeteren.

Mooie voorbeelden zijn de dorpen Giessen-Rijswijk of het dorp Eethen waar ontzettend veel is gerealiseerd, mede dankzij subsidies vanuit de provincie. ChristenUnie-SGP wil de regeling opnieuw starten en wil hier honderd miljoen voor vrijmaken in Brabant.

"Wij zetten ons in voor een betrokken samenleving in onze dorpen en wijken. Een samenleving waar kwetsbaren ondersteund worden, omdat iedereen meetelt. Zo maakt de ChristenUnie-SGP geld vrij voor de regionale voedselbank en projecten die mensen weer aan het werk helpen."

