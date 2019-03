CDA Altena stelt vragen over brand Villaforte

WOUDRICHEM • CDA Altena heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van de gemeente Altena over de brand die vorige week woedde bij Villaforte in Woudrichem.

De fractie schrijft in de brief aan het college dat volgens getuigen en berichtgeving in de media het blussen ruime vertraging opliep, omdat er op de dijk geen wateraansluiting voor de brandweer was. Er moest zelfs een speciale tankwagen met

water komen.

Het CDA wil dan ook weten hoe het mogelijk was dat het blussen van de brand een kwartier vertraging opliep door de afwezigheid van een wateraansluiting. Verder vraagt de fractie zich af of er meerder locaties in Altena bekend zijn waar vertraging kan ontstaan door de afwezigheid van een wateraansluiting.

Ook wil het CDA weten of alle aansluitingen gecontroleerd worden en hoe het gesteld is met de markeringen op de plaats waar 'brandweerputjes' zich bevinden. 'Worden deze markeringen nog onderhouden?'

NL-Alert

Tijdens de brand in Woudrichem zijn er meerdere NL-alerts uitgegaan in verband met de rookontwikkeling. De veiligheidsregio adviseerde: 'Sluit ramen en deuren, ventilatie uit en blijf uit de rook'.

Ook over deze alerts heeft het CDA een vraag aan het college: 'Bent u op de hoogte van het feit dat NL-Alert niet gelijktijdig werkte? Zo ja, wat is de reden daarvan en hoe kan dit in de toekomst verbeterd worden?'