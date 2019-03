Het Kasteel in Almkerk is officieel open

ALMKERK • Onder grote belangstelling is maandag het christelijk kindcentrum Het Kasteel in Almkerk officieel geopend.

Acht leerlingen onthulden drie wapenschilden en een schildering van het kasteel wat vroeger in Almkerk stond. Het Kasteel is onderdeel van Royal Kids Home en biedt voorschoolse opvang, peuteropvang en buitenschoolse opvang en is gevestigd in basisschool De Halm. Beide partijen werken nauw met elkaar samen en bieden onder één dak een boeiend en betekenisvol onderwijsprogramma voor kinderen van twee tot twaalf jaar.

"Groot pluspunt van deze samenwerking is dat peuters op een natuurlijke wijze al snel vertrouwd raken met het reilen en zeilen van een basisschool en veel makkelijker de overstap maken als ze vier jaar zijn", zegt directeur Hans Noordman. "En de kinderen die voor- of naschools worden opgevangen kunnen in de eigen vertrouwde en veilige omgeving, die aansluit bij de identiteit en de onderwijsvisie van de school blijven".

Na de opening waren er allerlei leuke activiteiten voor kinderen, zoals schminken, cupcakes maken en opeten. Verder konden ze heerlijk ravotten op een groot springkussen.