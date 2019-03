Vrouwen in debat in Xinix tijdens Internationale Vrouwendag

NIEUWENDIJK • Op Internationale Vrouwendag, vrijdag 8 maart, is het precies honderd jaar geleden dat vrouwen in Nederland kiesrecht kregen. Voor Dianne van Gammeren en Hannie Visser-Kieboom een mooie aanleiding om prominente vrouwen uit Altena te vragen wat zij vinden dat vrouwen de afgelopen honderd jaar hebben bereikt en welke kansen en uitdagingen er nog in Altena liggen.

Hennie Schermers (ChristenUnie, directeur CBS Waardhuizen), Marjolijn Wilschut (directeur Trema), Wendy van Ooijen (CDA, directeur CNS d'Uylenborch), Karin Struijk (WMI), Kiara Rentrop en Annette van der Werf (gemeentesecretaris Altena) gaan in Poppodium Xinix Nieuwendijk het gesprek met elkaar aan.

Vrouw&Altena

Dianne van Gammeren en Hannie Visser-Kieboom gaven gehoor aan een oproep van Vrouw & Altena aan de achterban om een event te organiseren rondom een actueel maatschappelijk thema. Traditiegetrouw wordt rond Internationale Vrouwendag jaarlijks door Hannie Visser-Kieboom de Toontje Sprenger Pluim uitgereikt aan een vrouw die zich het afgelopen jaar heeft onderscheiden op het gebied van politiek.

Vorig jaar nam landbouwminster Carola Schouten, voormalig boerendochter uit Altena, de prijs in ontvangst.

De bijeenkomst gaat om 19:30 uur van start en wordt vanaf 21:00 uur afgesloten met een optreden van singer/ songwriter Kris Delmhorst uit New York. Zij treedt op in het kader van het Xinix Rootscafé. Kaarten zijn te bestellen via www.vrouwenaltena.nl voor en kosten dan 10 euro. Aan de zaal kosten kaarten 15 euro.