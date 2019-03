Nog een extra voorstelling door Juliana Uitwijk

UITWIJK • Inmiddels heeft toneelgroep Juliana uit Uitwijk vier uitvoeringen achter de rug van het stuk: 'Familie Bruinsma in de bocht, Groeten van de Veluwe' van schrijver Carl Slotboom. Zaterdag 16 maart wordt het stuk voor de allerlaatste keer gespeeld.

De avonden zijn zeer succesvol verlopen. De vonken schieten ervan af, bij zowel spelers als toeschouwers. Inmiddels zijn alle zeven avonden uitverkocht. Als extra, en tevens laatste, avond is nu zaterdag 16 maart aan de speellijst toegevoegd.

De extra voorstelling vindt plaats in de Hoogt, vanaf 19:30 uur. Kaarten voor deze voorstelling zijn te bestellen op maandag, dinsdag en woensdag tussen 15:00 en 20.00 uur bij Elly Lievaart, 0183-442153. De kaarten moeten afgehaald te worden in de Hoogt, op dinsdag- woensdag- en donderdagavond tussen 19:00 en 20:00 uur.

Familie Bruinsma

De familie Bruinsma is een echte door de wol geverfde campingfamilie met een toch wel heel speciale omgangsvorm richting elkaar en naar andere mensen. Op de camping ontmoeten ze de keurige nette familie Zwaanswijk. Een familie die nog nooit heeft gekampeerd maar alleen vakantie heeft gevierd in dure hotels. Ze zijn op de camping terecht gekomen na het winnen van een prijs met het invullen van een cryptogram.

Beide families komen naast elkaar in een caravan op de camping. Het valt niet mee voor de familie Zwaanswijk, ze kampen met behoorlijke aanpassingsproblemen. Dit in schril contrast met de familie Bruinsma die zich als een vis in het water voelt. De nodige confrontaties tussen beide families laten dan ook niet lang op zich wachten.