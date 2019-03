Eerste Nederlands Kampioenschap frietjes snijden in Dussen

DUSSEN • Een lekker frietje is niet vanzelfsprekend. Voor de perfecte friet is een hoop vakmanschap nodig, een goed landbouwbeleid en niet te vergeten een goed waterbeheer.

VVD Waterschap Rivierenland en de Brabantse VVD willen meer aandacht voor de wereld achter het frietje. En waar kan dat beter dan in het Land van Heusden en Altena, waar de lekkerste frietaardappels vandaan komen? In aanloop naar de Waterschaps- en Provinciale Statenverkiezingen houden zij daarom op zaterdag 9 maart het eerste Nederlands Kampioenschap frietjes snijden.

Het evenement gaat om 15:00 uur van start in De Koppelpaarden aan de Oude Kerkstraat 1 in Dussen. Wie in tien minuten de meeste frietjes weet te snijden wint.

Vanzelfsprekend mag iedereen na afloop proeven. Ook zijn er volop mooie prijzen beschikbaar gesteld door de Nederlandse Aardappel Organisatie (NAO) en een landelijke frietproducent. De winnaar wordt door Klaas Dijkhoff uitgenodigd om een patatje te komen eten in Den Haag.

Vakjury

Om te zorgen dat het allemaal eerlijk verloopt, worden de frietjes beoordeeld door een heuse vakjury. Voorzitter van de vakjury is Helma Lodders, woordvoerder landbouw namens de VVD in de Tweede Kamer. Zij wordt bijgestaan door Frank van Rooij, oprichter en nu directeur van ProFri, de Vereniging voor Professionele Frituurders, en Ariaan Straver van ZLTO Altena Biesbosch.

Naast hun vakkundig oordeel over de zelfgesneden friet zullen zij ook kort ingaan op het belang van schoon water, waterpeil en landbouwbeleid voor de Nederlandse voedingssector.

Regels

De VVD is geen fan van regels, dus het wedstrijdelement is eenvoudig:

• de frietjes mogen geen schil meer bevatten en moeten langwerpig van vorm zijn (geen aardappelschijfjes of -partjes);

• de frietjes moeten tussen de 7 mm (fastfood-frietjes) en 13 mm (Belgische friet) dik zijn;

• voor iedere kandidaat zijn voldoende eerste kwaliteit frietaardappels, een snijplank en een mesje aanwezig. Een eigen lievelings-frietmes gebruiken mag, maar machines of persen zijn niet toegestaan.

Meedoen? Opgeven kan tot 8 maart 18:00 uur via NKfrietjessnijden@gmail.com.