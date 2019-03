College kijkt naar duurzamer vastgoed

ALTENA • Net als Progressief Altena vindt het college het een goed idee om te kijken op welke manier de ESG Erfpachtleningen door Altena benut kunnen worden.

Met deze leningen kan maatschappelijk vastgoed van gemeenten zoals scholen, gemeentehuizen, sportaccommodaties en andere openbare gebouwen versneld worden verduurzaamd. De provincie Noord-Brabant heeft hiervoor in totaal 500 miljoen euro uitgetrokken.

"In het bestuursakkoord hebben we benoemd dat we de verduurzaming van de gebouwde omgeving prioriteit geven. Als gemeente willen we hierin het goede voorbeeld geven door ons vastgoed verder te verduurzamen. Wij sluiten ons dan ook van harte aan bij uw mening", schrijft het college in antwoord op schriftelijke vragen van Rieka Verbeek, raadslid voor Progressief Altena.

Zij wil dat er voorafgaand aan de voorjaarsnota een inventarisatie ligt. Het college geeft aan dat eerste gesprekken inmiddels gevoerd zijn en dat het hoopt dat het voor de voorjaarsnota een overzicht van de mogelijkheden kan geven.