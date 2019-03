Altena wil alsnog fusie van lokale omroepen

ALTENA • Het college van B&W gaat op korte termijn met de voorzitters van RTV Altena, de Aalburgse Omroep Stichting én popupgroep Altena FM om tafel om tot één streekomroep voor de gemeente Altena te komen.

Het college heeft aan het Commissariaat voor de Media, dat wil dat vóór 1 maart de knoop is doorgehakt, om uitstel gevraagd om tot een 'zorgvuldige afweging' en een 'passend voorstel' te komen. Ook de eerder bij een overleg betrokken vertegenwoordigers van de stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO) worden uitgenodigd.

De voorzitters van RTV Altena en de Aalburgse Omroep Stichting zullen in het gesprek worden gevraagd hoe ze het samengaan van de twee lokale omroepen vorm willen geven. "Daarmee blijven de vrijwilligers behouden voor activiteiten in onze gemeente", stelt het college.

Pogingen om beide omroepen bij elkaar te brengen hebben tot eind vorig jaar echter niets opgeleverd. Met dat scenario wordt ook nu rekening gehouden.

Geen openingen voor fusie

"Blijkt tijdens de bijeenkomst dat er geen openingen zijn voor samenwerking/fusie, dan zullen wij uw raad een voorstel voorleggen waarin een advies voor het Commissariaat de Media geformuleerd is. Daarvoor wordt een programma van eisen gehanteerd ter onderbouwing van ons voorstel", schrijft het college aan de gemeenteraad.

In dat geval is het de bedoeling dat de gemeenteraad voor het zomerreces een besluit neemt.

Tot en met 2018 is Stichting RTV Altena aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeenten Werkendam en Woudrichem. De Aalburgse Omroep Stichting is aangewezen voor de gemeenten Aalburg en Zaltbommel. Het commissariaat wijst uiteindelijk, overeenkomstig met de Mediawet, één omroep per gemeente aan.

"Tot dusver zijn beide omroepen er van overtuigd dat zij aan alle eisen voldoen om als media-instelling voor Altena in aanmerking te komen. Een eerste globale beoordeling toont aan dat men aan de eisen voor een lokale media-instelling voldoet. Wij mogen gemeentelijk geen oordeel hebben over de inhoud van de programmering. Daarmee is het formuleren van een voorkeur op basis van een programma van eisen bijzonder lastig", aldus het college.

Altena beschikt zelf nog niet over een mediabeleid.