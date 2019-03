'De onverwachter rijkdom van Altena' door Jan van Mersbergen

WOUDRICHEM • Jan van Mersbergen is woensdag 20 maart te gast op De Werf in Woudrichem.

Hij vertelt over zijn roman 'De onverwachte rijkdom van Altena'. Met zijn nieuwe roman slaat Jan van Mersbergen een verrassende weg in. Hij laat met deze roman zien dat delen pas zin heeft als iedereen ervan profiteert.

Een intrigerend verhaal over afgunst en solidariteit onder de uitgestrekte hemel van de Nederlandse polder. De avond gaat om 19:45 uur van start in De Werf in Woudrichem. Leden van de bibliotheek wonen de avond gratis bij, niet leden betalen 5 euro. Aanmelden kan via bibliotheekaltena.nl.