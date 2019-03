Willem van Oranje College sluit technieklessen voor groep 7 af

WIJK EN AALBURG • Het Willem van Oranje College heeft de bovenschoolse techniekmiddagen voor leerlingen uit groep 7 van basisschool De Hoeksteen afgesloten met een wedstrijd, waarbij de leerlingen een toren hebben gebouwd van vijf velletjes papier.

De hoogste toren werd maar liefst 250 centimeter hoog. De kinderen hebben een aandenken en een certificaat van deelname ontvangen, waarop de onderwerpen staan waar ze de afgelopen tijd aan gewerkt hebben. Het Willem van Oranje College kijkt terug op leuke en zeer leerzame techniekmiddagen.

De kinderen zijn actief bezig geweest met verschillende opdrachten met betrekking tot techniekonderwijs. Ze hebben kennis gemaakt met de diverse afdelingen binnen de school. Ook hebben we met elkaar het proces van ontwerp tot product doorlopen.

Inmiddels is duidelijk dat de bovenschoolse techniekmiddagen een vervolg krijgen. In april gaat het Willem verder met een groep leerlingen uit groep 7 van CBS De Hoeksteen. Ook gaat de school in gesprek met andere basisscholen uit de regio om hen enthousiast te maken om deel te nemen aan dit initiatief.