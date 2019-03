Hannie Visser-Kieboom (CDA): 'Waterschap is van iedereen'

WERKENDAM • Over drie weken kan er, tegelijk met de verkiezingen voor Provinciale Staten, gestemd worden voor het waterschap.

Negen partijen doen op 20 maart mee aan de waterschapsverkiezingen voor Waterschap Rivierenland. Het CDA is er daar één van. Hannie Visser-Kieboom uit Werkendam, op dit moment ook bestuurder bij Waterschap Rivierenland, staat op een derde plek op de kieslijst. Die positie vindt ze een eer, maar: "Het waterschap is van ons allemaal."

Verkiezingen voor het waterschap, voor veel mensen is het een 'ver-van-mijn-bed-show'. Terwijl de werkzaamheden van het waterschap belangrijk zijn voor woon- en leefklimaat. "Waterschap Rivierenland werkt dagelijks aan onze eigen leefomgeving. Kunnen we veilig wonen achter onze dijken, is het water schoon en is er voldoende water, niet te veel en niet te weinig, voor het verbouwen van ons voedsel? Het zijn allemaal dingen waar het waterschap zich mee bezig houdt."

Onder de zeespiegel

Volgens Hannie zou er zonder waterschap niet eens gewoond kunnen worden in de regio, die voor een groot gedeelte onder de zeespiegel ligt. Alleen daarom is het belangrijk om te stemmen op 20 maart. "Daarnaast heffen waterschappen hun eigen belasting en is het een democratisch recht om daar invloed op uit te oefenen door je stemrecht te gebruiken." De werkzaamheden van het Waterschap Rivierenland werden in de regio in de afgelopen periode onder andere zichtbaar in Almkerk, waar een vislift werd geplaatst.

"Bijzonder innovatief was dat: de plaatsing van eerste digitale vislift van Nederland bij een stuw in Almkerk. Een prachtige innovatie van een Werkendams bedrijf. In de vislift kunnen de vissen van het ene naar het andere peilgebied zwemmen, zonder dat de stuw een barrière vormt. Alle vissen worden geregistreerd in de vislift en de data worden verzameld om te zien hoe de visstand in het gebied zich ontwikkeld. Ook de extra waterberging in het Pompveld komt ten goede aan de visstand."

Waterschap Rivierenland bestrijkt een groot gebied, maar aandachtspunten voor Altena heeft het CDA duidelijk in het vizier.

Voldoende water

"Voor onze boeren is het belangrijk dat er voldoende water is om ons voedsel te verbouwen. Door klimaatverandering kampen we met meer hoosbuien, maar ook met extreme droogte. We moeten dus op zoek naar meer waterberging in Altena. Om het water te bergen bij hoosbuien, maar ook als buffer bij droogte. Daar moeten we ook in het nieuwe peilbesluit rekening mee houden." De partij kijkt graag vooruit en wil natuurlijk juist ook op het gebied van duurzaamheid stappen maken. "Met de bouw van de energiefabriek in Sleeuwijk maken we een grote stap om zelfvoorzienend te zijn in ons eigen energieverbruik. In de energiefabriek wordt straks poep omgezet in biogas, dat kan worden terug geleverd aan het net."

In totaal doen er negen partijen mee aan de verkiezingen voor Waterschap Rivierenland. Drie partijen behartigen de belangen van een speciale doelgroep zoals 50Plus, Partij van de Dieren en Water Natuurlijk. Het CDA maakt altijd een afweging tussen alle belangen en richt zich niet op één specifiek belang, vertelt Hannie. Ze benadrukt daarbij dat mensen ook zelf al heel veel kunnen doen op het gebied van water.

"Het CDA doet een appèl op de inwoners bij de zorg voor ons water. Zo wordt water in een groene tuin langer vastgehouden en zorgt zo'n tuin voor verkoeling bij hitte. Ook de kwaliteit van het water maken we samen, voor het verbouwen van ons voedsel moet het water schoon zijn. Dus géén drugsafval in ons water en voorkomen dat medicijnresten en bestrijdingsmiddelen in het water terechtkomen."

De waterschapsbestuurster pleit er, ook vanwege haar eigen ervaringen, voor om inwoners goed te betrekken bij planvorming en het nemen van besluiten. "Ik vind het belangrijk dat het waterschap onze inwoners betrekt bij de plannen in de eigen omgeving. Het waterschap is van ons allemaal. Meer dan dertig jaar geleden moest ik zelf gedwongen verhuizen vanwege een dijkverzwaring, zonder dat mij gevraagd werd wat ik daar van vond en of mijn huis misschien gespaard kon blijven. Bewoners moeten juist betrokken worden bij dergelijke plannen, daar wil ik me voor inzetten."

Aan tafel met water

Hannie gaat graag met streekgenoten in gesprek over waterzaken en daarom houdt ze woensdag 6 maart vanaf 20:00 uur in Fort Giessen de bijeenkomst: 'Aan tafel met water'. Ook maatschappelijke organisaties zoals ZLTO, ANV, Altenatuur en visverenigingen zijn welkom.

Marjo van Andel-van 't Hoff