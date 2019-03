Sandy uit Wijk en Aalburg in de race voor 'Mooiste Hond'

WIJK EN AALBURG • Boerenfox Sandy uit Wijk en Aalburg is in de race voor de titel 'Mooiste Hond 2019'.

"Thuis is Sandy een trouwe boerderijhond, maar op De Hondenacademie in Waalwijk doet ze aan Treiball. Dit is echt haar passie", laat haar baasje Bianca de Brouwer weten. "De ene hond maak je blij met een tennisbal, maar Sandy juist met een extra grote bal." Bianca roept iedereen op om op haar hond te stemmen. "Laat zien dat een boerderijhond ook kans maakt, naast al die knappe rashonden."

Animal Event organiseert in samenwerking Farm Food Hondenvoeding in 2019 de derde editie van de verkiezing 'Mooiste Hond'. Stemmen is mogelijk tot en met dinsdag 12 maart. De mooiste honden maken kans op de gemeente- of provincietitel op basis van de meeste stemmen. In Altena zijn ook Zora van baasje Amber Ann Beecham uit Werkendam en Dailey van baasje Nienke Verbruggen uit Almkerk in de race.

Stemmen kan via:

http://www.mooistehond.nl