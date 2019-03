Krakelingenactie door World Servants Sleeuwijk

SLEEUWIJK • Komende zomer gaan tien jongeren uit Sleeuwijk en omstreken mee met een World Servants project.

Eén van hen gaat naar Bolivia om twee klaslokalen te bouwen. Twee jongeren gaan naar Oeganda om een kleuterschool te bouwen en een basisschool te renoveren. Verder gaan vier van de deelnemers van de Sleeuwijkse groep naar Malawi om lerarenwoningen, latrines en een verschoningsruimte voor meisjes te bouwen. Ten slotte gaan drie deelnemers naar Myanmar om woningen voor medisch personeel te bouwen.

Om het benodigde geld bij elkaar te brengen zijn er al diverse acties gehouden: in december werd er meegedaan aan een oudjaarsduik, in januari was er een spelletjesmiddag en afgelopen zondag werd er door ruim vijftig mensen genoten van een heerlijk stamppotbuffet.

Krakelingen

En nu staat er alweer een nieuwe actie op stapel: in de week van 4 tot en met 8 maart wordt er namelijk een krakelingenactie in Sleeuwijk gehouden. Tijdens deze week zullen de deelnemers huis-aan-huis heerlijke Heukelumse krakelingen verkopen. Tussen 17:00 en 21:00 uur zullen de jongeren in Sleeuwijk langs de deur gaan. Met de aankoop van krakelingen wordt direct een steentje bijgedragen aan betere leefomstandigheden en scholing in Bolivia, Oeganda, Malawi en Myanmar.

Krakelingen kunnen ook besteld worden via www.geef.ws/krakelingen.

Bierproeverij

De groep houdt overigens vrijdag 1 maart een Bierproeverij in de Korenaar in Sleeuwijk. Vanaf 20:15 uur worden er zes biertjes geschonken en er worden hapjes bij geserveerd. Deelname kost 15 euro. Meer informatie of inschrijven: www.geef.ws/bierproeverij.

Meer informatie over de groep, komende acties of over World Servants is te vinden op de Facebookpagina World Servants Sleeuwijk of op de website: www.worldservants.nl/sleeuwijk.