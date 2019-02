SoSijn in Dussen verleent zorg op een flexibele manier

DUSSEN • "Het is voor ons een levensstijl en absoluut geen werk." Patty Honcoop en Eldine Mulder zetten zich met hart en ziel in voor SoSijn.Gehandicaptenzorg.

"We willen zoveel mogelijk uit de kinderen halen en dat kan ook als je ze als het ware leert lezen. Hen op een voelende manier leert kennen. Dat is intensief, en ook lichamelijk is de verzorging van de kinderen soms zwaar. Maar voor ons juist ook een reden dat we dit geen werk noemen, maar meer een soort levensstijl." Dat ze hun 'werk' met passie doen, is duidelijk te zien aan Patty en Eldine. Hun ogen stralen wanneer ze het over 'hun' kinderen hebben, de kinderen met een verstandelijke of lichamelijke beperking die ze via SoSijn opvangen.

SoSijn is pas sinds oktober gevestigd aan de Muilkerk in Dussen. Tien jaar geleden begonnen Patty en Eldine in Raamsdonksveer. "Van collega's in de dagopvang begrepen we dat er behoefte was aan zorg buiten de reguliere tijden om. Wij zijn toen in dat gat gesprongen en boden thuiszorg aan ouders met een gehandicapt kind. Uiteindelijk hebben we zelfs mijn garage verbouwd. Er kwam een badkamer in zodat er ook af en toe een kindje kon logeren. Dat liep een beetje uit de hand. We kregen steeds meer aanvragen en je wilt heel graag helpen omdat er zo weinig is voor deze kinderen en hun ouders. Zeker op het gebied van logeren."

Tweede pand

Hoewel het werken aan huis goed beviel, was het voor Eldine op een gegeven moment niet meer te combineren met haar, op dat moment, jonge gezin. Er werd een ruimte in Raamsdonksveer gevonden, later kwam daar, tijdelijk, een tweede pand bij. "Maar dat was ook niet vol te houden. We reden continu heen en weer en wilden liever alles onder één dak. Inmiddels zijn mijn kinderen groter. Ik wilde eigenlijk ook weer graag terug naar een combinatie van wonen en werken."

Het voormalige pand van basisschool De Sprankel in Dussen voldoet in alle opzichten prima aan de wensen van SoSijn en Edine en haar gezin. "Het pand is ideaal: alles onder één dak en zelfs ene eigen gymzaal. Verder is de omgeving geweldig. We hebben nu zelfs twee pony's. En de positieve enthousiaste reacties uit het dorp zijn hartverwarmend. We kunnen merken dat de mensen inmiddels aan de gezichtjes van de kinderen gewend zijn."

SoSijn biedt flexibel hulp aan ouders van een kind met een beperking. Dat kan een zware beperking zijn, maar ook kinderen met bijvoorbeeld autisme zijn welkom in Dussen. "We denken liefst buiten gangbare hokjes. Ouders kunnen zelf aangeven wat wensen en behoeften zijn, wij verlenen zorg op maat. Dat kan dagopvang zijn, maar ook vakantie- of weekendopvang. We komen thuis als het nodig is, voor zorgtaken, maar ook om een avondje op te passen. Op de groep kijken we per dag wat de meest ideale situatie is en proberen vervolgens met alle kinderen zoveel mogelijk uit de dag te halen. Dagelijks even naar buiten, sporten of bewegen staan hoog in het vaandel."

Daarnaast staan er ook wekelijks ritjes naar het zwembad en de fysiotherapeut op het programma. Ook huifbedrijden is een regelmatig terugkerende activiteit.

Zestien medewerkers

Lange tijd deden Patty en Edine de meeste werkzaamheden, voor een groep van inmiddels ruim vijftig kinderen, samen, maar inmiddels hebben ze in totaal zestien medewerkers die hen bijstaan. "We hebben echter nog wel wat wensen voor de kinderen. Zo zouden we bijvoorbeeld een tovertafel willen of huifbedrijden bij SoSijn mogelijk maken. We hebben daarom de 'Club van 100' bedacht. Mensen kunnen één keer per jaar honderd euro doneren. En wij kunnen van dat geld de wensen van de kinderen uit laten komen."

Nu SoSijn is gesetteld in Dussen, is het ook tijd om de inwoners kennis te laten maken met de nieuwe 'bewoners' van Muilkerk 22. "We hebben op 14 april een open dag gepland. Verder zijn we in gesprek met De Sprankel en De Peppel om hier knutselmiddagen te gaan organiseren op woensdagmiddag. Onze ervaring is dat dat heel waardevol is. Waar kinderen eerst een beetje angstig binnen komen, gaan ze het al snel allemaal heel normaal vinden. De kinderen zien de beperkingen dan bijna niet meer. We hopen dat op termijn aan te kunnen sluiten bij activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld kerst- en Sinterklaasvieringen of carnaval."

http://www.sosijn.nl