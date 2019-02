Manager Bedrijven Rabobank over Brexit: 'Ga uit van een worstcase-scenario'

REGIO • Haal als ondernemer zoveel mogelijk specialistische kennis over de Brexit in huis, adviseert Huub van Beusekom, manager Bedrijven bij Rabobank Altena-Bommelerwaard.

Vooropgesteld, Huub van Beusekom ziet een Brexit niet per se als bedreiging. "Maar het past niet makkelijk in het systeem dat we met z'n allen bedacht hebben." Binnen dat systeem, de Europese Unie, wordt met spanning gekeken naar het Verenigd Koninkrijk, want onder welke voorwaarden scheidt het zich op 29 maart af van de EU en wat betekent dat voor de onderlinge verhoudingen?

"Heel weinig mensen beseffen wat er op ons af komt", zegt de manager Bedrijven bij Rabobank Altena-Bommelerwaard. "De Brexit zou eigenlijk al veel meer moeten spelen. Als je als ondernemer nu nog niet voorbereid bent, dan zou ik me echt zorgen gaan maken. We moeten uitgaan van een worstcase-scenario."

Een 'no deal' dus, of, zoals de Kamer van Koophandel het uitlegt: "De EU en VK zullen de chaos proberen te beperken door ad hoc-overeenkomsten te sluiten. Bijvoorbeeld over het verplaatsen van goederen en personen, invoerrechten, grenscontroles en financiële zaken."

Vooruitstrevend gebied

Ingezoomd op de regio's Altena en de Bommelerwaard maakt Van Beusekom zich niet echt zorgen. "Ondernemers in de Bommelerwaard, een gebied met veel moderne glastuinbouw, hebben zich wel goed voorbereid. Zo ken ik ze ook. Dit is een vooruitstrevend gebied, dus ik verwacht dat ze goed hebben geanticipeerd op een Brexit."

Voor Altena heeft hij een vergelijkbaar oordeel. "Als je kijkt naar het kapitaal dat bijvoorbeeld in de Werkendamse havens verdiend wordt, denk ik niet dat ze daar op hun handen zitten." Als voorbeeld van de veranderingsgezindheid en het eigen initiatief van ondernemers haalt Van Beusekom een Werkendams bedrijf in houtkachels aan. "Dit bedrijf gaat mee met alle ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en wil over op warmtepompen. Deze ondernemer laat zich goed voorlichten en hij sorteert voor op wat er komen gaat. Als bedrijven deze houding ook hebben ten opzichte van de Brexit, dan komt het wel goed."

Maar hoe zit het met die ondernemers die zich niet aan het voorbereiden zijn? Voor hen heeft Van Beusekom een paar tips. "Maak een risicoanalyse van je bedrijfsvoering en productieproces. Komt schroefje x uit het Verenigd Koninkrijk en kun je dat misschien ook elders verkrijgen? Praat ook met andere ondernemers en ga naar je accountant en advocaat. Wat betekent een Brexit voor je handel met het Verenigd Koninkrijk? Er zullen andere regels komen met grenscontroles, douaneprocedures en importtarieven en dat terwijl we in de EU natuurlijk altijd extreem verwend zijn met open grenzen."

Kennisontbijt

Kortom: 'haal als ondernemers zoveel mogelijk specialistische kennis in huis', adviseert Van Beusekom. Zo organiseert Rabobank Altena-Bommelerwaard dinsdag 12 maart een special Rabo Kennisontbijt met als thema 'To Brexit or not to Brexit'. "Onze deur staat altijd open voor ondernemers met vragen. Online hebben we een groot dossier aangelegd over dit onderwerp. We helpen mensen op weg, ik denk dat dat ook onze rol is. Het is nog geen 29 maart, dus we hebben nog tijd."

Van Beusekom vindt het lastig in te schatten welke ondernemers in de regio getroffen zullen worden door een vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de EU. "Voor mensen die handel drijven met het VK, zoals de bloemensector, wordt de Brexit een uitdaging. Aan de andere kant zijn er ook bedrijven die garen zullen spinnen bij de afscheiding. Denk aan distributiebedrijven, de over- en opslag."

Zoals al eerder aangehaald, ziet van Beusekom de Brexit niet per se als bedreiging. "Het zal moeilijker worden, maar tegelijkertijd biedt het ook weer kansen in de markt. Kansen die we nu misschien nog niet zien, maar waarop mensen zeker zullen inspringen. Dat is nou het mooie van ondernemen."

Tom Oostra