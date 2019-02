Aanleg natuurtuin bij De Werf in Woudrichem gestart

WOUDRICHEM • Liniewerkers van Brabants Landschap zijn maandag druk bezig met aanleg van de natuurtuin bij Kinderopvang BuitenGewoon in Woudrichem.

Het eerste graafwerk voor de natuurtuin tussen de brandweer en De Werf is gestart. De tuin is een ontmoetingsplek waar men verbindt, zorgt draagt voor de natuur, voor elkaar en waar kinderen spelen. Al ruim een jaar is het kinderdagverblijf van Kinderopvang BuitenGewoon onderdeel van het multifunctionele centrum De Werf.

Hier hoort uiteraard een buitenspeelplaats bij. Een plaats in de vorm van een natuurtuin, niet alleen voor Kinderopvang BuitenGewoon, maar ook voor de omgeving. De hele omgeving is straks welkom in de tuin, zo is het idee.

De natuurtuin is een plek waar men kan proeven, zien, ruiken en voelen. Een plek waar een groot aanbod is aan verschillende planten en bloemen, waar men bessen uit een struik plukt en appels uit de boom vallen. Een groot onderdeel van deze tuin is dat men zorg draagt voor de natuur. En natuurlijk waar kinderen spelen, voetballend in de voetbalkooi of rollend van de heuvel af.

De Werf is een plek waar je komt om samen te werken, nieuwe mensen ontmoet én waar je terecht kunt om jezelf te ontwikkelen. De tuin heeft hetzelfde uitgangspunt: zorgen voor verbinding.

Meerdere partijen

Er zijn meerdere partijen betrokken bij de totstandkoming van de natuurtuin, namelijk: Brabants Landschap, QGroenBeheer, Van der Stelt, Studio Natuurlijk Groen, VGR, Rabobank, Biesbosch Streekfonds en De Perswinkel. Samen met betrokken partijen uit de regio, waaronder De Lemmenskamp, Bibliotheek CultuurPuntAltena en VluchtelingenWerk, worden educatieve en verbindende activiteiten uitgevoerd, waar alle inwoners van de nieuwe gemeente Altena van harte welkom zijn.

Er ontstaat eigenaarschap. De oogst, recepten en gemaakte producten kunnen gedeeld worden. Op deze manier wordt de natuurtuin uitgebreid en zullen er nieuwe initiatieven worden ontplooid. De natuurtuin wordt een plek waar iedereen graag samenkomt.

Volgens Kinderopvang BuitenGewoon is het bieden van een uitdagende buitenruimte een vereiste om een kind te laten ontwikkelen: "Een kind is nieuwsgierig en wil ontdekken. Een kind mag bij Kinderopvang BuitenGewoon zijn zoals het is en zijn eigen ruimte kunnen nemen. Er worden mogelijkheden geboden zodat het kind zich kan ontwikkelen vanuit zichzelf, waaronder de natuurtuin."

Dit jaar verhuist ook de buitenschoolse opvang over van het oude waterschapgebouw naar De Werf.