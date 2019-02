Nieuw servicepunt Bibliotheek CultuurPuntAltena in Andel geopend

ANDEL • Anton van Rijswijk heeft vorige week, namens de Dorpsraad Andel, het nieuwe servicepunt van de bibliotheek op De Zaaier in Andel geopend. Met het nieuwe servicepunt is de Bibliotheek CultuurPuntAltena in twaalf dorpen in Altena vertegenwoordigd.

De Bibliotheek heeft als doel om de inwoners van Altena te stimuleren zichzelf te ontwikkelen op allerlei gebieden en zo hun zelfredzaamheid te vergroten. "Dat begint al met de allerkleinsten", zegt Marian van de Wal, directeur van de Bibliotheek CultuurPuntAltena. "Om dat te kunnen realiseren werken we nauw samen met scholen, kinderopvangorganisaties en organisaties die zich richten op leesbevordering, mediawijsheid en cultuureducatie."

Meer dan boeken

Marian vervolgt: "We zijn niet alleen de bieb waar mensen hun boeken lenen. De Bibliotheek is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten, waar cursussen en trainingen gegeven worden, waar studenten een plek vinden om rustig te studeren en waar ondernemers kunnen werken. Dit doen we in onze vestigingen en daarnaast hebben we onze Servicepunten in de kernen."

"We zijn dan ook heel blij met dit servicepunt op De Zaaier. Juist de combinatie met school is voor ons prettig. De samenwerking met De Zaaier was er al voor wat betreft De Bibliotheek op School waar zij de eerste school waren waar dit gerealiseerd is. Dat we die nu uitbreiden met een servicepunt is een mooie aanvulling."

Mogelijkheden

Leden van de Bibliotheek kunnen in Andel de online gereserveerde materialen ophalen en inleveren. Voor de allerkleinsten tot vier jaar zijn er boeken die direct geleend kunnen worden. Meer informatie over de openingstijden en mogelijkheden op het servicepunt is te vinden op bibliotheekaltena.nl.