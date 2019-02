Generaal Pardon! improviseert voor Niels

SLEEUWIJK • De spelers van Improvisatietheatergroep Generaal Pardon! zetten vrijdagavond 1 maart hun beste beentje voor om een voorstelling te spelen en deze keer wordt het heel speciaal!

Is het normaliter al spannend om niet te weten waarover de voorstelling gespeeld gaat worden, want: bij improvisatietheater wordt gespeeld met input van het publiek, dit keer is het extra spannend omdat de groep niet weet wat de opbrengst gaat worden. En de hele opbrengst gaat naar het goede doel: Dolfijntherapie voor Niels.

Niels

Niels van der Giessen is 20 jaar en geboren met het Pitt Hopkins Syndroom. Dit veroorzaakt een ernstige meervoudige beperking. Niels kan hierdoor niet praten en heeft moeite met motorische vaardigheden. Dolfijntherapie is een wetenschappelijk onderbouwde vorm van geïntegreerde therapie. Afhankelijk van het kind en zijn of haar problematiek wordt er een programma op maat gemaakt, een combinatie van ergo-, fysio-, logo- en/of psychologische therapie.

Het interactieve contact met dolfijnen tussen de oefeningen door werkt niet alleen goed als beloning en motivatie, maar doet ook wonderen gooit het concentratievermogen en sensorische integratie. Vooral bij kinderen als Niels waarbij dit niet goed is ontwikkeld, valt hier de nodige winst te behalen. Verder wordt er ingezet op communicatie en dan vooral het kunnen aangeven van ja/ nee. Uit ervaring van andere kinderen met PittHopkins syndroom, die al deel hebben genomen, weet men dat de mogelijkheid hier is om vooruitgang te kunnen behalen.

Voorstelling

Dus: kom binnen in het Trefpunt in Sleeuwijk op 1 maart tussen 19:30 en 20:00 uur en geniet van een geheel geïmproviseerde voorstelling. Op de stoelen liggen rozen waarmee bezoekers de spelers kunt belonen voor een mooie, hilarische, grappige, muzikale of ontroerende scène. De entree is gratis. Na afloop mag een bijdrage in de hoed gegooid worden. Deze opbrengst gaat dan naar Dolfijntherapie voor Niels.