Mogelijk huisvesting arbeidsmigranten op Bruine Kilhaven

WERKENDAM • De gemeente Altena heeft een aanvraag binnen gekregen voor een plan om maximaal zeventien arbeidsmigranten te vestingen op bedrijventerrein Bruine Kilhaven in Werkendam.

Aan de Vierlinghstraat zou een gebouw ingericht moeten worden met vijftien kamers, schrijft het college van B&W in een brief aan de gemeenteraad. Europe@work is het uitzendbedrijf dat het gebouw gaat gebruiken en beheren.

De aanvraag past in de proefperiode die de drie voormalige Altena-gemeenten vorig jaar met elkaar hebben afgesproken. Deze pilot, om onder bepaalde voorwaarden arbeidsmigranten te huisvesten op bedrijventerreinen in Altena, loopt twee jaar en als de aanvraag voldoet verleent de gemeente een tijdelijke vergunning.