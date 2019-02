Wijk en Aalburgse winkeliers: ‘Snel besluit over parkeren op Markt’

WIJK EN AALBURG • Het moet op korte termijn duidelijk worden of het marktplein in Wijk en Aalburg voortaan op piekmomenten als parkeerterrein mag worden gebruikt.

Dat laat winkeliersvereniging Hart van Aalburg weten, naar eigen zeggen namens de winkeliers zelf én de klanten. In januari liep de proef van de gemeente, die inzicht moet geven in de parkeerdruk op het centrum van Wijk en Aalburg, af. De Markt werd daarbij gedurende drie maanden tijdens piekmomenten opengesteld voor auto's.

"De afgelopen weekenden was de Markt dus weer op slot, maar we hebben daar al veel reacties en vragen over gekregen", stellen de winkeliers.

Met de komst van supermarktketen Jumbo naar het pand van de huidige Emté en de daaropvolgende verbouwing en tijdelijke sluiting van de Emté in Veen hoopt Hart van Aalburg dat de gemeente snel een oordeel velt over het wel of niet parkeren op de Markt. "Wat dat besluit ook moge zijn", aldus de winkeliersvereniging, die hoopt dat het plein in de toekomst vaker als parkeerplaats voor de klanten kan dienen.

Duidelijkheid

"Als je ziet hoe vaak er tijdens de proef alleen al gebruikt van gemaakt is, zou dat natuurlijk mooi zijn. Een snelle evaluatie schept in ieder geval duidelijkheid."

De gemeente Altena laat weten dat volgende week de eerste gesprekken over de resultaten van de proefperiode plaatsvinden en dat ze nog niets kan zeggen over wanneer de evaluatie is afgerond.

Tom Oostra