Zorgen over sluipverkeer langs A27

HANK • Omwonenden van de A27 ervaren overlast van het sluipverkeer dat files op de snelweg wil vermijden. Hankenaar Arnold Sprangers vreest een 'circuit in het buitengebied'.

Op foto's toont Arnold Sprangers de kapot gereden bermen in het buitengebied van Hank. "Sinds de Kortveldsesteeg geen eenrichtingsweg meer is, is het hier een racebaan", stelt hij.

Alleen bestemmingsverkeer kon daarvoor vanuit de richting van Breda gebruik maken van de weg; tegenwoordig ziet sluipverkeer de kans om via de Kortveldsesteeg, de Kalversteeg en de Parallelweg tot aan Fort Altena de snelweg én de files te ontwijken. Als bewoner van de aangrenzende Schenkeldijk heeft Sprangers last van het sluipverkeer.

Vast bij de Midgraaf

"Ik heb wel eens meegemaakt dat ik, toen ik naar de oprit bij Nieuwendijk reed om naar mijn werk in Rotterdam te gaan, bij de Midgraaf al vast stond", vertelt hij. Om nog maar te zwijgen van de gevolgen voor de veiligheid van de kinderen van gezinnen in het buitengebied, schoolgaande jeugd en de kruising van de Parallelweg met de N322. "Het is wachten op een ongeluk daar", aldus Sprangers.

Zijn zorgen zijn bekend. In januari heeft Burgerstem Altena vragen over het onderwerp gesteld en in het najaar vroeg het CDA in Werkendam ook al aandacht voor het sluipverkeer langs de A27. De verplichte rijrichting in de Kortveldsesteeg is geschrapt om andere sluiproutes zoals de Korn, Nathalsweg en Buitendijk te ontlasten, liet het college toen weten, Bovendien is er langs de A27 een fietspad aangelegd.

"Om het verkeer beter te faciliteren zijn parallelstroken aangebracht. Momenteel wordt gekeken of een bermverharding mogelijk is. We krijgen reacties van de parallelle wegen dat het effect van het openstellen van de Kortveldsesteeg is gebleken", schreef het college toen in schriftelijke vragen van het CDA, dat ook wijst op de extra belasting van sluipverkeer op kernen als Almkerk, Uppel en Nieuwendijk.

Extra stimulans

Net als het CDA vindt Sprangers dat de parallelstroken en de bermverharding juist een extra stimulans vormen voor verkeer om de A27 te ontwijken. "De weg is straks perfect in orde. Je krijgt een circuit in je eigen buitengebied."

Tom Oostra