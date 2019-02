Anoeska en Connie van Zorgplein Maaswaarden praten minister bij

WIJK EN AALBURG • "Veranderen is leuk, èn het gaat met vallen en opstaan." Anoeska van den Boogaard en Connie Kersten, werkzaam op afdeling Het Anker van Zorgplein Maaswaarden, kunnen daarover meepraten.

Omdat zij die ervaring hebben, waren ze afgelopen week in Amstelveen aanwezig bij de startbijeenkomst 'Waardigheid en trots op locatie', waar ook de minister van Volksgezondheid, Hugo de Jonge, acte de présence gaf. Zij deelden er hun ervaringen over het Kwaliteitsverbetertraject dat Zorgplein Maaswaarden in 2015 startte. "Bij onze medewerkers zat de schrik er destijds wel in. Zorgplein Maaswaarden werd onder verscherpt toezicht gesteld. Wij kregen een coach op de werkvloer. Die is heus niet altijd warm ontvangen. Wij hadden het idee dat we goed bezig waren. Die coach hield ons een spiegel voor, liet ons zien waar knelpunten lagen en dat was confronterend. Nu zijn we zover dat we zelf tijdens ons werk de vraag stellen: 'waarom doe ik dit op deze manier?' Uiteindelijk heeft die externe begeleiding ons heel veel gebracht", vertelt Connie.

Anoeska vult aan: "We waren erg bezig met zorgen 'voor' de cliënt en dat is nu veel meer zorgen 'met' geworden. Met de cliënt, met familie, met vrijwilligers. Wonen en welzijn staat nu centraal en voor bewoners is dat zichtbaar en voelbaar prettiger." Anoeska en Connie vertelden over hun ervaringen in de afgelopen jaren, maar hoorden ook waar andere organisaties staan of mee bezig zijn. "Sommige instellingen staan nog aan het begin van het proces. Dat gaf bij ons herkenning, maar maakte ons er ook van bewust hoeveel we met Zorgplein Maaswaarden in de afgelopen vier jaar al bereikt hebben. We zijn er nog niet, we moeten verder bouwen aan waar we mee bezig zijn. Maar we kregen de bevestiging dat we het goed doen. En dat we in een hele fijne organisatie werken."