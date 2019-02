Woudrichemse vesting wil auto's delen

WOUDRICHEM • Woudrichem, één van de oudste vestingsteden van Brabant, gaat voor de meest moderne manier van vervoer: twee elektrische auto's voor de hele vesting.

Het stadje doet mee aan een wedstrijd die de Provincie Brabant en Natuur & Milieu hebben uitgeschreven voor Brabant. Woudrichem heeft grote kans om de meest moderne vorm van vervoer te winnen. De vesting behoort namelijk tot de vijf genomineerden.

Zaterdag 16 februari zal gedeputeerde Anne-Marie Spiering in de vesting bekend maken of Woudrichem tot de winnaars behoort. Als dat zo is, kunnen tien tot twintig gezinnen in de vesting vier maanden lang als proef twee elektrische Hyundai Ionics delen.

Bewoners zijn aangeschreven via bekende e-mailadressen van MAAS! en Woerkumer Weelde. Ook is de buurtapp van Nextdoor (150 leden) gebruikt. Het heeft geleid tot vijftien huishoudens, met meerdere autorijders, die mee willen doen aan de proef. De verwachting is dat dit snel verdubbeld. Er zijn twee private plekken gevonden waar laadpalen gezet zouden kunnen worden. Deelnemende straten zijn: Daalderstraat, Hoogstraat, Hugo de Grootstraat, Kerkstraat, Landpoortstraat, Molenstraat, Nieuwstad, Rijkswal en Vissersdijk.

Met Woerkumer Weelde wordt al geïnvesteerd in een groenere vesting. Bewoners van de 350 woningen willen nu héél graag het experiment aangaan met de elektrische deelauto's. Er zijn ook bewoners die graag een elektrische bus voor grotere spullen willen delen. Aanhangers worden al gedeeld.