Slotconcert Jeugdmuziekdag Altena vol actie

ALMKERK • Ruim 100 muzikanten gaven afgelopen zaterdag een swingend slotconcert van de Jeugdmuziekdag Altena.

Het thema dit jaar was 'Actie!'. De dirigenten hadden bij dit thema allerlei actieve muziekstukken gekozen. De muzikanten oefenden overdag o.a. op 'Don't stop me now', 'Floris' en 'Joyride' en deden dat vol enthousiasme.

De organisatie had de 16-jarige Corné Sterk uitgenodigd om het nummer 'Jump' te zingen. Leo Simons is de componist van 'Special Agent 007,5 en was speciaal naar het concert 't Verlaat gekomen om dit nummer te beluisteren.