BreakSquad door naar halve finale Holland's Got Talent

REGIO • De Gorinchemse breakdancegroep BreakSquad, met daarin o.a. Jan Schellekens uit Rijswijk, is door naar de halve finale van Holland's Got Talent.

De halve finale wordt uitgezonden op zaterdag 16 februari om 20:00 op RTL 4.

BreakSquad werkt momenteel zes tot zeven dagen in week zo hard als ze kunnen om de talentenjacht te kunnen winnen. In de tv-auditieronde waren de vier juryleden Dan Karaty, Chantal Jansen, Paul de Leeuw en Angela Groothuizen heel enthousiast over de breakdancegroep en vervolgens werd BreakSquad ook nog eens door alle juryleden door gestemd naar de volgende ronde van het televisieprogramma.

BreakSquad is te volgen op Facebook, Instagram en Youtube.