Kunstwerk staat, maar Genderen moet nog even wachten

GENDEREN • Tegenover de hervormde kerk in Genderen is dinsdagmorgen vroeg een kunstwerk van kunstenaar Richard van der Koppel geplaatst.

Het kunstwerk is tot stand gekomen dankzij een samenwerking tussen de dorpsraad in Genderen en een aantal sponsors, die hebben bijgedragen in de kosten.

Werknemers van Huib van Hemert Bestrating & Grondwerk uit Genderen hadden dinsdagmorgen in een paar uur de klus geklaard en de eerste belangstellenden kwamen al kijken wat er allemaal aan de had was op dit vroege uur.

Helaas voor de inwoners van Genderen is er nog weinig te zien, omdat het kunstwerk nog ingepakt zal blijven tot de officiële ingebruikname later dit voorjaar.