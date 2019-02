't Proathuis in Rijswijk 'vooral ongedwongen en gezellig'

RIJSWIJK • Met een stevig potje dammen openden wethouder Paula Jorritsma en Sander Sterkenburg maandag officieel 't Proathuis in Rijswijk.

"Het is precies wat we er ons bij hebben voorgesteld", blikt één van de leden van de Dorpsraad Giessen-Rijswijk maandag tevreden rond in de Nijenburcht. "Wat we in gedachten hadden, gebeurt hier echt. Mensen maken een praatje, spelen een spelletje. Ontmoeten elkaar."

De eerste editie van het Proathuis wordt meteen door een grote groep mensen bezocht. Tot grote vreugde van Anne-Marie van der Vliet van Trema. "We hadden deze opkomst niet durven dromen." Samen met bewoners, Ouderenbond, SeniorWeb en de Dorpsraad heeft Trema 't Proathuis opgezet. Vanaf nu kunnen inwoners van Altena iedere maandag tussen 14:00 en 16:00 uur in 't Proathuis terecht.

Geen verplichting

"Er is geen verplichting. Wie zin heeft om te komen is welkom, dat mag ook om half drie of om drie uur zijn. Er kunnen boeken geruild worden in de boeken-ruil-kast. Heb je een boek thuis waar je niets meer aan vindt, dan kun je die in de kast zetten. En er een nieuwe uit halen. Er ligt van alles, ook tijdschriften. Daarnaast is er koffie, zijn er spelletjes en kan er gezellig gekletst worden. Voorop staat dat het hier ongedwongen en gezellig is."

Dat lijkt al tijdens het openingswoordje van Anne-Marie geen probleem. Want als ze opbiecht tijdens het klaarzetten van de sjoelbakken voor het eerst te horen dat stenen sneller gaan als de bak is ingesmeerd met babypoeder, klinkt al meteen instemmend gemompel.

Dat het er echt ongedwongen aan toe gaat bij 't Proathuis, blijkt ook tijdens de opening. Die is aangepast nadat Paula Jorritsma en Sander Sterkenburg elkaar in het weekend hadden ontmoet. "Tijdens een radio-uitzending over 't Proathuis vertelde Sander dat hij iemand zocht om mee te dammen. Paula kopte die bal in, en zo is het idee ontstaan dat een dampartij tussen hen de openingsact moest worden", lacht Anne-Marie.

Voor Paula absoluut geen straf. "Mijn oma, of eigenlijk Beppe want ze was Fries, speelde heel graag spelletjes. Mijn moeder vertelde wel eens dat het eten geregeld aanbrandde omdat ze meer oog had voor het spelletje dat ze speelde. Dat zijn mooie herinneringen. Wat ik als historicus ook mooi vindt, is de naam 't Proathuis. Het verenigingsgebouw van VV Giessen werd vroeger zo genoemd, en nu wordt die naam hier weer gebruikt."

Vol ongeduld

En dan is het voor de wethouder tijd om achter het dambord plaats te nemen, waar Sander al vol ongeduld zit te wachten. Met de eerste zet, is 't Proathuis officieel geopend. Had Sander gedacht een makkelijk potje te spelen, dan heeft hij zich vergist, want de wethouder geeft zich niet zonder slag of stoot gewonnen. Om hen heen wordt er overigens al gauw fanatiek gesjoeld. Het babypoeder heeft niet het gewenste effect: "Die bak is helemaal niet glad, de stenen glijden niet." Ondertussen gaat het damspel redelijk gelijk op. Sander blijft in zichzelf geloven: "Ze gaat toch niet winnen."

Maar de twijfel slaat toe. "Ze is taaier dan ik dacht. Je kan zien dat ze in de politiek zit, ze is gewend om te draaien en te schuiven." Na nog wat spannende minuten is het spel afgelopen. "Remise", zegt Sander grootmoedig. Hij heeft twee dammen op het bord staan, Paula nog één. "Maar daarmee kun je eindeloos heen en weer schuiven."