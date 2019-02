'Liften zonder snijden' bij Salon Challenge in Genderen

Brenda Steeman-van Veen voert de behandelingen uit bij Salon Challenge in Genderen.

GENDEREN • Sinds begin januari is Salon Challenge in het bezit van Be Lifted Plasma-apparatuur.

Hiermee kunnen bijzonder mooie resultaten worden behaald met als doel het liften en strakker maken van de huid. Brenda Steeman-van Veen heeft een certificaat behaald als 'artist' van Be Lifted. Zij voert deze specialistische behandelingen uit bij de schoonheidssalon in Genderen.

Het bedrijf achter Be Lifted Plasma is Beautycol, dat behoort tot de top van EU-goedgekeurde plasma-apparatuur met een EU-keurmerk. Tijdens de behandeling worden met de plasmapen kleine plasmaspots aangebracht op de huid. Deze zorgen voor huidverdampingen, waardoor de huid geminimaliseerd wordt. Vervolgens wordt het zelfherstellend vermogen van de huid geprikkeld en geactiveerd om celvernieuwing aan te maken.

Effect direct zichtbaar

"Terwijl ik met de behandeling bezig ben, zie ik de huid samentrekken. Het effect is voor mij al direct zichtbaar, echt heel bijzonder om te zien", vertelt Brenda.

De behandeling wordt veel uitgevoerd op oogleden, vervolgt ze. "Hiermee verkrijg je bijna hetzelfde effect als een ooglidcorrectie, maar dan zonder snijden."

Alle lijntjes en rimpels kunnen behandeld worden. Denk aan neus-lippenplooi, voorhoofdsrimpels, fronsrimpels en rimpels of lijntjes op het wanggebied. Het aantal behandelingen dat nodig is verschilt per persoon, maar vaak tussen één en drie behandelingen.

Meer informatie of een gratis intake via Salon Challenge, Beauty & Pedicure, Akkerstraat 11, Genderen, 0416-351919 of info@salonchallenge.nl.

http://www.salonchallenge.nl