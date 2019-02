Tandprothetische praktijk Dokman zoekt drie testpersonen

SLEEUWIJK • Innovatie is het sleutelwoord bij Tandprothetische praktijk Dokman aan de Nieuwe Es 165 in Sleeuwijk. In de afgelopen jaren hebben Arnold Dokman en zijn team een diepgaande kennis vergaard op het gebied van digitaal vervaardigde (volledige) gebitsprotheses. De praktijk is recent door een leverancier benaderd met een bijzonder verzoek.

"Wij volgen de ontwikkelingen op tandtechnisch gebied op de voet", laat Liesbeth Dokman weten. "Op de vraag van een van onze relaties of wij wilden deelnemen aan een pilot, waarbij met behulp van een mondscanner in één keer een gedeeltelijke bovenprothese wordt vervaardigd, hebben wij dan ook volmondig ja gezegd. De kaak wordt digitaal ingescand. Aan de hand van de scan wordt een ontwerp gemaakt van de partiële prothese, die daarna direct gefreesd wordt."

Drie testpersonen

"Wij zijn nu op zoek naar drie testpersonen, die aan een nieuw plaatje toe zijn. Aan de deelname zijn wel voorwaarden verbonden. De patiënt dient toestemming te geven voor het maken van een serie foto's, die een beeld geven van het verloop van de behandeling. Het bestaande gebit moet gezond zijn én zich lenen voor deze techniek. Als alles naar wens verloopt, kan worden volstaan met twee bezoeken aan onze praktijk. Als dank ontvangt hij of zij een gratis prothese."

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via e-mail: info@tandprotheticus.org. De aanmelding dient vergezeld te gaan van een recente foto van het plaatje. De deelnemers dienen in de maand februari beschikbaar te zijn.