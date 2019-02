Hart voor Veen wil meer toegankelijke AED's

VEEN • Met de actie Hart voor Veen hopen bewoners van de Wielstraat op de komst van een AED in hun straat. Daarna volgen de rest van het dorp en de andere kernen in de gemeente Altena.

Waar een dorpsquiz al niet tot kan leiden. Ieder team dat in Veen meedoet aan de eerste editie van dorpsquiz werd is de organisatie uitgedaagd een actie voor een goed doel op te bedenken. Team Witte 'm Ok - bestaande uit bewoners van de Wielstraat - gaat voor techniek als levensreddende factor, vertelt Ankie Straathof.

"In onze straat wonen nogal wat BHV'ers en EHBO'ers en die merkten op dat in Veen wel AED's zijn, maar dat die niet allemaal 24 uur per dag zeven dagen per week bereikbaar zijn. Mede gezien de aanrijtijden van de hulpdiensten willen wij ons hard maken voor meer toegankelijke AED's in het dorp, want ik zie voorlopig nog geen ziekenhuis in Altena komen."

Om een beeld te geven: voetbalclub Achilles Veen heeft zo'n automatische externe defibrillator, die gebruikt wordt bij de reanimatie van een persoon met een hartstilstand. Net als bijvoorbeeld Koopcentrum Duizer en Electro World Veen. "Maar deze zijn buiten openingstijden niet bereikbaar", weet Straathof. "De AED's bij De Vlaeshof en het Hervormd Centrum zijn dat overigens wel, maar daar dek je niet het hele dorp mee af."

Gereduceerd tarief

Met de actie Hart voor Veen moet daar verandering in komen. Via de website http://www.buurtaed.nl wordt nu geld ingezameld om tegen een gereduceerd bedrag een AED aan te schaffen voor de Wielstraat. "Het gaat om 1666 euro, inclusief vijf jaar onderhoud. Als iedereen in het dorp tien of twintig euro doneert kunnen we er zo een paar aanschaffen."

Na de Wielstraat volgt de rest van Veen en zelfs heel Altena. 'Hart voor' is een actie die in ieder dorp gestart kan worden, stelt Straathof. "Het moet een olievlek worden. We hopen dat andere dorpen zich bij ons melden."

Inmiddels is een Facebook-pagina opgezet en worden bedrijven benaderd een donatie te doen. "Maar ook om hun eigen AED's na sluitingstijd niet achter slot en grendel te zetten", benadrukt Straathof.