Samenloop voor Hoop Altena wil uit alle dorpen een team

ALTENA • De Samenloop voor Hoop Altena op 28 en 29 juni in Rijswijk ligt op koers, maar de organisatie is nog steeds op zoek naar teams, eregasten, sponsors en vrijwilligers.

Achter de schermen wordt door een grote groep vrijwilligers hard gewerkt aan de organisatie van de tweede editie van de Samenloop voor Hoop in Altena. Het programma staat inmiddels in de steigers.

Kees Noorloos, voorzitter van de Samenloop voor Hoop, constateert heel veel enthousiasme in Altena om het evenement tot een groot succes te maken. "Altena kleurt dan ook langzaamaan paars", geeft hij aan. "We hebben al veel teams, ook vrijwilligers die mee willen helpen hebben zich al aangemeld, de eerste sponsortoezeggingen zijn binnen en de invulling van de randactiviteiten met diverse (muzikale) optredens is zelfs al bijna rond", zegt een tevreden voorzitter. "Maar we zijn er nog niet", voegt hij er snel aan toe.

40 teams

Nico van Rijswijk, die belast is met het werven van de teams, vult aan dat de Samenloop alleen een succes kan worden als er voldoende lopers mee doen. "Inmiddels staat de teller op ruim 40 teams. Daar zijn we geweldig blij mee", geeft Van Rijswijk aan. "Maar dat moeten er meer kunnen worden. Spoor daarom familie, vrienden, collega's en verenigingen aan om een team te vormen." De organisatie streeft ernaar dat álle 21 dorpen uit de gemeente Altena met minimaal één team vertegenwoordigd zijn.

Een belangrijk onderdeel van de Samenloop voor Hoop is stilstaan bij mensen die kanker hebben of hebben gehad en bij nabestaanden wiens dierbaren aan de ziekte zijn overleden, de zogenoemde 'eregasten'. Voor hen wordt een speciaal programma opgezet. Arian Schouten, die met zijn commissie vanuit de organisatie is belast met het programma rondom de eregasten, roept mensen op zich hiervoor aan te melden.

De Samenloop voor Hoop Altena is een 24-uurs wandelestafette, met als doel zoveel mogelijk aandacht te krijgen voor de ziekte kanker en om geld in te zamelen voor KWF Kankerbestrijding. In Altena wordt dit jaar voor de tweede maal een Samenloop voor Hoop gehouden op 28 en 29 juni, op het voormalig voetbalterrein naast sporthal De Jager in Giessen.

Oproep

De organisatie roept de inwoners van Altena om ook hun steentje bij te dragen aan dit mooie evenement en het goede doel om zo mee te helpen kanker te bestrijden. Bijdragen kan door mee te lopen, met een financiële bijdrage te geven of als vrijwilliger.

http://www.samenloopvoorhoop.nl/altena