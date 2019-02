Vos Tweewielers in de race voor 'Tweewielerwinkel van het jaar'

WIJK EN AALBURG • Vos Tweewielers maakt kans op de publieksprijs in de verkiezing 'Favoriete Tweewielerwinkel van het Jaar 2019'.

De zaak is met negen andere bedrijven overgebleven en staat nu op een derde plaats in de top tien. De verschillen echter zijn klein en er is nog niets beslist, want stemmen kan nog tot en met 15 februari via onderstaande website. Negen van de tien bedrijven uit de top tien zijn ook geselecteerd voor de top 25 in het jurytraject van de verkiezing 'Tweewielerwinkel van het Jaar 2019'.

De Tweewielerwinkel van het Jaar verkiezing is een ranking die jaarlijks middels mystery visits en een onafhankelijke, deskundige jury tot stand komt. Inmiddels hebben veel winkels zich aangemeld en wordt door de vakjury de top 25 bekend gemaakt.

Na drie intensieve juryrondes, bestaande uit mystery guests, een vakjury en een check van online prestaties, worden tijdens het finale-event de regiowinnaars bekend gemaakt en hieruit de beste Tweewielerwinkel van Nederland gekozen.

De winnaars van de verkiezing worden bekendgemaakt tijdens Bike MOTION op vrijdag 1 maart in de Jaarbeurs in Utrecht.

Winkels kunnen niet meer voorgedragen worden door consumenten. Consumenten kunnen wel stemmen op hun favoriete winkel voor de titel Favoriete Tweewielerwinkel van het Jaar.

https://www.tweewielerwinkelvanhetjaar.nl/?elected@vote=391642