Almkerks echtpaar bouwt aan een kraamkliniek in Afrika

ALMKERK • Arjo en Adrie de Vroome, oorspronkelijk uit Ameide, hebben zich onlangs gestort op twee nieuwe projecten in de bush van Guinee in West-Afrika.

Arjo heeft de leiding over een bouwproject en Adrie gaat het onderwijs opzetten op een nieuwe verpleegopleiding.

Het tweetal, dat sinds kort in Almkerk woont, doen dat voor de Cama-zending. Deze zendingsorganisatie heeft een medisch centrum geadopteerd in de zuidelijke jungle van het derdewereldland.

Hoge sterftecijfers

"De sterftecijfers bij geboorte zijn in Guinee al heel hoog ten opzichte van landen daar omheen en in het land zelf zijn de cijfers in onze zuidelijke regio het hoogst", legt Arjo uit.

"Er zijn ook veel complicaties bij de moeders vanwege de vrouwenbesnijdenis die daar toegepast wordt", vult Adrie aan. "Veel moeders overlijden bij de bevalling of lopen letsel of infecties op bij het baren van kinderen."

Uitbreiding

Goede medische hulp is daarom belangrijk. Het medisch centrum zal worden uitgebreid met de kraamkliniek, die speciaal gericht is op bevallingen en de hulp aan moeders. De kosten voor de bouw bedragen ongeveer 175.000 euro. Er is al flink wat geld binnen gekomen via acties, maar op dit moment is er nog ongeveer 95.000 euro nodig.

Begin februari wordt er gestart met het storten van de fundering voor de kraamkliniek. Arjo: "Ik hoop dat het resterende geld binnenkomt, zodat we het bouwproject nog dit jaar kunnen afronden. Daarna moet de inrichting nog gedaan worden."

Ervaring

De eerste plannen voor het bouwen van een kraamkliniek dateren overigens al van 2013, maar toen zorgde de besmettelijke ziekte ebola voor vertraging. Om het bouwplan weer op gang te helpen, heeft de zendingsorganisatie heel bewust om Arjo gevraagd. Arjo heeft ervaring opgedaan met Afrikaanse bouwprojecten in Burkina Faso en Gabon. Daarnaast spreken hij en zijn vrouw niet alleen Frans (de voertaal in Guinee), maar ook Dioula. Deze taal is sterk verwant aan het Maninga, dat in Guinee gesproken wordt.

Volwaardige opleiding

Wanneer Arjo de bouwers gaat begeleiden, stort Adrie zich samen met het Nederlands-Amerikaanse echtpaar Jon en Anja Erickson op de voorbereidingen voor het opzetten van een volwaardige opleiding voor verpleegkundigen. Dit gaat gebeuren volgens alle richtlijnen die er zijn in Guinee. De driejarige opleiding gaat in het najaar van 2019 van start.

Anja Erickson is een Nederlandse verpleegkundige. Samen met haar man Jon is zij medeoprichter van het medisch centrum in de jungle van Guinee. Ook Adrie de Vroome heeft overigens een verpleegkundige achtergrond.

Pensioen

Arjo en Adrie de Vroome zijn inmiddels allebei 67 jaar en zouden met pensioen kunnen gaan. "Maar dit is zo leuk om te doen! En ook heel erg nodig. Zolang we gezond zijn, willen we doorgaan."

Toch vinden ze het fijn dat ze tijdens hun werkzaamheden voor twee hulpprojecten niet voortdurend in Afrika zullen zijn, maar heen en weer kunnen reizen. Ze komen half april namelijk weer terug en zullen in september opnieuw voor een korte periode naar Guinee gaan.

"We leven een beetje in twee werelden. Op die manier kunnen we onze contacten in Nederland onderhouden. Daarnaast laten we de verantwoordelijkheid van het project waar het hoort, namelijk bij de Afrikanen in Guinee. Als we er heel de tijd zijn, denken ze al snel dat wij alles doen en beslissen. Mede dankzij Skype en Whatsapp kunnen we het project ook op afstand goed begeleiden. We voorkomen dan ook dat we ons met de details gaan bemoeien. Het is beter wanneer we alleen de hoofdlijnen in de gaten houden."

Giften voor het project kunnen worden overgemaakt naar de Cama-zending: IBAN: NL76ABNA0484674048 onder vermelding van Kraamafdeling HKK.

Bert Bons