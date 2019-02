Dorpsraad Genderen stuurt gemeente brandbrief over windmolens

GENDEREN • Inwoners van Genderen zijn 'zeer verontrust' over de mogelijke komst van drie windmolens op de dijk langs de Bergsche Maas tussen Heesbeen en Doeveren.

Dat schrijft de Genderense dorpsraad in een brandbrief aan de gemeenteraad van Altena.

Niet meer levensvatbaar

"Als de plannen doorgaan wil niemand meer een nieuwbouwwoning in Genderen kopen of huren", stellen voorzitter Paul Thur en secretaris Cees van Mersbergen. "Ook bestaande woningen zullen door de plannen onverkoopbaar worden. Het gevolg hiervan is dat Genderen en omstreken leeg zullen lopen en de kernen niet meer levensvatbaar zijn."

Een drietal boeren wil samen met projectontwikkelaar Renewable Energy Factory en Energiek Heusden drie windmolens plaatsen op de dijk langs de Bergsche Maas tussen Heesbeen en Doeveren. Zoals de plannen nu zijn zal de slagschaduw van de molens - met een tiphoogte van 210 meter - Genderen, waar aan de zuidzijde ook nog eens plannen voor nieuwbouw zijn, raken.

Heusdense brug

"De ashoogte van deze windmolens is bedacht op 135 meter met daarboven wieken van 75 meter. Dat is drie en een half keer zo hoog als de Heusdense burg", schrijven Thur en Van Mersbergen.

"De bewoners in Genderen en omstreken en Heesbeen zullen onder andere last kunnen krijgen van de (slag)schaduw van een windturbine, die bijvoorbeeld op het raam van een huis valt. Dit wordt als hinderlijk ervaren. De lichtinval, die als knipperend ervaren wordt, vinden mensen over het algemeen storend en irriterend."

Dorpsraad Genderen vraagt in de brief tegelijkertijd aandacht voor Eethen en Drongelen, die te maken hebben met vergelijkbare plannen voor windturbines van de gemeente Waalwijk. Op het gemeentehuis in Almkerk staat het onderwerp aanstaande dinsdag 5 februari op de agenda tijdens het zogenoemde forum, een informele bijeenkomst tussen gemeentebestuur en inwoners.

Eerder vroeg Energie Gezond al aandacht voor de gevolgen van de mogelijke komst van de drie windmolens voor Genderen.