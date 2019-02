Twee gewonden bij ernstig eenzijdig ongeval Bergsche Maasdijk

WIJK EN AALBURG • Op de Bergsche Maasdijk tussen Nederhemert en Wijk en Aalburg is rond 6.30 uur een zwaar eenzijdig ongeval gebeurd.

Een auto met daarin twee mensen is door de gladheid gaan glijden en tegen een boom terecht gekomen.

De brandweer had de passagier snel bevrijd. De bestuurster zat bekneld en moest door de brandweer worden losgeknipt.

Lifeliner

De bestuurster is zwaargewond en het MMT (Lifeliner) is per auto ter plaatse gekomen ter ondersteuning van het ambulance personeel.

De dijk is nog enige tijd afgesloten voor onderzoek van de politie.