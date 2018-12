Frontrunners mag niet op Werkendams bedrijventerrein

WERKENDAM • De gemeente Werkendam geeft Stichting Frontrunners geen toestemming om het gebouw aan de Bolstrastraat in Werkendam te gebruiken voor maatschappelijke doeleinden, omdat dit afwijkt van het bestemmingsplan op het bedrijventerrein.

Frontrunners heeft het pand op het bedrijventerrein ingericht met een kantoorruimte en opnamestudio. Tevens is in het pand een ontmoetingsruimte ingericht, waar maximaal 300 mensen kunnen samenkomen. De evangelische stichting wil daar bijeenkomsten, conferenties en trainingen houden. Zo start in januari 2019 een parttime bijbelschool op het adres aan de Bolstrastraat.

Wethouder Machiel de Gelder laat weten dat met de stichting in mei contact is geweest over het gebruik van het pand. De gemeente heeft daarop gevraagd een principeverzoek voor het gebruik in te dienen om te kunnen voldoen aan alle wet- en regelgeving, zoals bijvoorbeeld brandveiligheid.

Nooit ontvangen

"Dat verzoek hebben wij echter nooit ontvangen. In september werd daar een conferentie gehouden voor meer dan 100 mensen en toen hebben we laten weten dat dat niet kan, omdat dat niet in overeenstemming is met de gebruiksvoorschriften van het bestemmingsplan. We hebben toen wel eenmalig een evenementenvergunning afgegeven voor de conferentie."

Het houden van bijvoorbeeld evangelische bijeenkomsten valt onder maatschappelijke activiteiten die op het bedrijventerrein niet zijn toegestaan. Ook parkeren kan tot problemen leiden zo stelt de wethouder. "Er is schaarste aan bedrijventerrein. Ook kan een maatschappelijk functie op een bedrijventerrein belemmerend zijn als omliggende bedrijven willen uitbreiden."

De gemeente zal dan ook handhavend optreden indien het pand toch wordt gebruikt voor maatschappelijke doeleinden. Het gebruik van het pand als kantoor en opnamestudio is wel vergund.

Stroeve communicatie

Tom de Wal van Stichting Frontrunners wil nog niet veel kwijt over de afwijzing van de gemeente Werkendam om de activiteiten niet toe te staan. "We hebben nog geen reactie en onderbouwing van de gemeente ontvangen. De communicatie loopt wat stroef, misschien door de overgang naar een nieuwe gemeente."

De Wal wijst tevens op de maatschappelijke activiteit op het bedrijventerrein bij stichting GSW Altena. Hij wil daarover nog in gesprek met de gemeente Werkendam.

