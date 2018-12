Première stambomen in Uivernest

HANK • Tijdens De Hang Dagen op 15 en 16 december is er een landelijke première in het Uivernest in Hank.

Voor het eerst kunnen alle oorspronkelijke families van het dorp op één plaats hun stambomen inzien en de familieverbanden bekijken. Paul en Anja Seesink van der Pluijm hebben (bijna) alle gangbare familienamen uit Hank ondergebracht op één site. Door het intoetsen van de naam van vader of opa komen binnen enkele seconden de diverse roots tevoorschijn. Per familie was dit al op sommige sites mogelijk maar het unieke is dat ze nu met alle onderlinge verbanden allemaal op een site zichtbaar zijn.

Op zaterdag 15 december van 13:00 tot 18:00 uur en op zondag 16 december van 11:00 tot 14:00 uur.

Sportgeschiedenis

De Hang Dagen zijn al drie jaar een begrip in Hank. De expositie van de stichting Archief*kring Hank heeft dit jaar als thema: 'De sportgeschiedenis van Hank'. Sportverenigingen die al lang niet meer bestaan, zoals een korfbalvereniging en een hockeyvereniging. Maar ook de kaatsvereniging, een van oorsprong Friese sport, is in Hank en Dussen al jaren bekend. Bekijk de archieven van deze verenigingen en ook de oude foto' s uit tijden van weleer.

Ook Natuur- en Milieuvereniging VMB en de Plukroute Hank zijn van de partij in het Uivernest. In de grote expositiezaal staat het schilders collectief PLIHM en ook de ouderen worden niet vergeten want de KBO heeft een stand in de grote expositiezaal.

Op zondagmiddag, na 14:00 uur, zal Stichting Carnaval tijdens een entertainment programma de Grootste Knust en het boerenbruidspaar 2019 bekend maken. Tussendoor treden de meiden van Woest genoegen op en komt Asjemenou de boel op zijn kop zetten. Rond 16:30 uur zal wethouder Van Oosten onthullen welk team de grote hanKwis heeft gewonnen.