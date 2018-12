Welkomstconcert voor Altena

ALTENA • Voor het afscheid van de gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem zijn het afgelopen jaar diverse initiatieven vanuit de samenleving ontstaan op cultureel en sportief gebied.

Na al deze momenten van afscheid komt ook het moment om een nieuw begin te vieren. Dit wordt gedaan tijdens het welkomstconcert dat Altena Brass gaat geven op zaterdag 5 januari vanaf 15:00 uur in de OLV kerk in Hank. Altena Brass hoopt door middel van dit concert de nieuwe gemeente een imposante muzikale start te geven die symbool staat voor het nieuwe Altena. Tijdens het concert passeren alle 21 kernen die Altena rijk is muzikaal de revue. Voor elke kern wordt er een passend stuk ten gehore gebracht. Denk hierbij aan 'Sunrise over Blue Ridge' van Dan Price, 'Suite Gothique' van Léon Boëllman en nog veel meer arrangementen die horen bij Altena.

Muzikale vrienden uit Altena in de deelstaat Nordrhein Westfalen in Duitsland, vertegenwoordigd met hun kerkkoor van de Lutherkirche, zullen hun muzikale felicitaties overbrengen en het geheel in een breder internationaal perspectief trekken. Altena houdt tenslotte niet op bij de Bergsche Maas of Merwede. Ook staat het Christelijk Mannenkoor 'Altena' het geheel bij met muzikale hulp. Aanmelden kan via www.altena2019.nl/altenabrass.