ALTENA • Nog geen twee weken na de verkiezingen heeft informateur Brigite van Haaften al een advies uitgebracht voor een te vormen coalitie in de gemeente Altena. Een coalitie met CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena is volgens haar de beste optie.

Van Haaften benoemde dinsdagmiddag tijdens de presentatie van haar eindrapportage de wens van de fracties voor een brede coalitie, als afspiegeling van de 21 kernen die Altena telt. "En dat is mogelijk omdat er geen grote verschillen zijn. Bovendien willen de fracties vooral een akkoord op hoofdlijnen, willen zij vooral ambities vastleggen, zodat er ruimte is om met met elkaar aan goede uitkomsten te werken. Daarbij moet ook mening betrokken worden van de partijen die niet in de coalitie zitten."

"CDA, AltenaLokaal, SGP en Progressief Altena vertegenwoordigen het politieke spectrum, zodat de diversiteit in de samenleving terugkomt in het dagelijks bestuur. Met deze coalitie is er ruimte voor het vormen van een stabiel bestuur dat de komende drie jaar in goede samenwerking én slagvaardig kan bouwen aan de nieuwe gemeente. Met een stevige tegenkracht in de raad is er ruimte voor balans in het bestuur."

Schaalsprong

De informateur kijkt met een goed gevoel op tien dagen Altena terug. "Het waren bijzondere plezierige gesprekken waarin gezocht werd naar een stevige basis voor een nieuwe coalitie en een nieuw bestuur. Er moet immers een schaalsprong gemaakt worden: de nieuwe gemeente is groter dan men gewend is. Dat gaat iets vragen, dat is een grote stap. En ook de kiezer heeft daar zijn stem in gegeven. Daar moet ook gehoor aan worden gegeven."

Niet alleen werd de blik tijdens de gesprekken op de interne organisatie gericht, er werd ook over de gemeentegrenzen heen gekeken. "Altena wil ook een stevige regionale partner zijn, onderscheidend en zelfbewust."

Formatie

Nu de informateur haar rapport klaar heeft, kan de volgende stap gezet worden: de formatie. Fractievoorzitter van het CDA Roland van Vugt hoopt dat die fase ook snel verloopt, maar doet daar geen concrete uitspraken over.

"We willen niet langer dan noodzakelijk tijd besteden aan het vormen van een college en als die fase loopt zoals we het hopen, kan het snel gebeuren. We hebben Brigite dan ook gevraagd of zij ook het formatieproces wil begeleiden om samen met ons tot een werkbaar akkoord en een werkbaar college te komen. Dat is niet voor niets: Brigite is al ingelezen, heeft haar werk tot nu toe goed gedaan, dat helpt wel om de gang erin te houden."

De vier partijen zullen direct de formatie starten. In deze periode wordt het coalitie-akkoord opgesteld en wordt het college gevormd. Dan wordt ook bekend wie de kandidaat-wethouders zijn. Benoeming van de wethouders wordt verwacht in de loop van januari.