Deze Transformers-prequel begint in 1987, als Bumblebee aan het schuilen is in een autokerkhof in een klein Californisch badplaatsje.

Charlie (Hailee Steinfeld), een meisje van bijna achttien dat zoekende is naar haar plaats in de wereld, ontdekt de zwaar beschadigde Bumblebee. Als Charlie hem opknapt, komt ze erachter dat dit geen normaal geel Volkswagen kevertje is.

BUMBLEBEE draait vanaf 20 december in de bioscoop.

