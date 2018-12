What makes you different is what makes you Spider-Man. Phil Lord en Christopher Miller, de creatieve geesten die eerder verrasten met The Lego Movie en 21 Jump Street, zorgen met hun unieke talenten voor een frisse kijk op een ander Spider-Man Universum, met een baanbrekende visuele stijl die de eerste is in zijn soort.

Spider-Man: Into the Spider-Verse introduceert Miles Morales, een tiener uit Brooklyn, en laat de eindeloze mogelijkheden zien van het Spider-Versum, waar meer dan één persoon het masker kan dragen.

SPIDER MAN: INTRO THE SPIDER-VERSE draait vanaf 20 december in de bioscoop

