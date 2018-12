Talentgroep De Stroming levert 'heel veel' op

WOUDRICHEM • De Stroming is gestart met een talentgroep voor hoogbegaafde leerlingen.

Stel je bent hoogbegaafd en je doet flierefluitend alle lesstof op de basisschool. Vaak genoeg krijg je in dat reguliere onderwijs niet de aandacht en de uitdagingen die beter bij je zouden passen. Bij de tien scholen van de Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs in het Land van Heusden en Altena De Stroming hebben ze daar sinds kort een oplossing voor: Talentgroep De Stroming.

Onder leiding van talentbegeleiders Inge van den Berg en Alie Boll krijgen deze leerlingen tijdens één dag per week lesstof voorgeschoteld die meer tegemoet komt aan hun talenten. De vier andere dagen volgen de leerlingen onderwijs op hun eigen basisschool. "Vorig jaar hebben we dit plan opgepakt en is er gekeken of er voldoende voedingsbodem was om er aan te beginnen", vertelt Inge van den Berg. Er bleek draagvlak en sinds een paar weken draait Talentgroep De Stroming, gevestigd in het gebouw van basisschool Eben Haëzer in Woudrichem, op volle toeren.

Twee groepen

De groep bestaat uit twee talentgroepen. Uit de groepen 3, 4 en 5 zijn er drie leerlingen in de eerste talentgroep opgenomen en de andere talentgroep telt zes leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8. Om in de talentgroep opgenomen te kunnen worden, worden leerlingen geselecteerd op een aantal criteria. Er wordt gekeken welke didactische voorsprong de leerling heeft, naar het lesaanbod voor de talentvolle leerling op de eigen basisschool en naar het zogenoemde 'signaleringsinstrument', een instrument waarbij talentvolle leerlingen in beeld komen. "Daarnaast kunnen gegevens van een IQ-onderzoek meegenomen worden, maar dat is niet verplicht", vult Van den Berg aan. "Vervolgens komt er nog een screeningscommissie aan te pas."

De leerlingen in de talentgroep krijgen geen les in taal of rekenen. "We zijn meer met vaardigheden actief die niet tot de kerndoelen van het basisonderwijs behoren", legt Alie Boll uit. "We zijn bezig met hoe om te gaan met tegenslagen en er wordt gewerkt aan het leren leren. Daarnaast werken we aan het versterken van executieve functies en psycho-educatie."

Toekomst

De kracht van de talentgroep is dat de steven sterk is gericht op een stuk voorbereiding op de toekomst. Boll: "Hoe leer je doorzetten wanneer dingen moeilijk zijn en hoe kom je ten volle tot je recht? Doel hiervan is een gelukkig kind dat mag zijn wie hij of zij is, dat zijn of haar kwaliteiten en talenten benut, de vaardigheden bezit om tot leren te komen, te presteren op zijn of haar niveau en zodoende zo goed mogelijk tot zijn of haar recht komt."

Beide talentbegeleiders zijn enthousiast over hun bijdrage. "We zijn blij dat we de kans hebben gekregen dit werk te mogen doen", zegt Van den Berg. "Het levert heel veel op", vindt Boll. Het overgrote deel van de leerkrachten van De Stroming volgt inmiddels ook een basiscursus talentbegeleiding.