Nut & Sport uit Meeuwen nu ook voor Dussense fokkers

MEEUWEN • Kleindierenvereniging Nut & Sport hield donderdag en vrijdag voor het eerst haar jaarlijkse tentoonstelling samen met Kleindierensportvereniging Dussen en Omgeving (KDSVDO). Met het samengaan van de verenigingen per 1 januari 2019 slinkt opnieuw het aantal kleindierenverenigingen in de regio.

In Werkendam werd in 2018 ook al geen kleindierententoonstellling meer gehouden door De Sportfokkers, de vereniging VIOS in Andel werd een jaar eerder opgeheven. Ook Hank en Wijk en Aalburg kenden in het verleden kleindierenverenigingen, maar door terugloop van leden en de tevergeefse zoektocht naar bestuursleden leggen de verenigingen het loodje.

Minder dieren

Ook worden steeds minder kleindieren gehouden, zo is de ervaring van Dick Spek, al 25 jaar voorzitter van Nut & Sport. De opheffing van KDSVDO had ook te maken met het sluiten van dorpshuis 't Middelpunt. "Vorig jaar is de tentoonstelling één keer in De Dussenaar gehouden, maar de combinatie van dieren met de scholen was geen succes. Wij hebben ons eigen clubgebouw Dierenvreugd en hebben een hele week de tijd om alles in te richten. Het is jammer dat al die verenigingen zijn verdwenen, een fokker wil zijn dieren juist zoveel mogelijk showen. Daarom zijn veel leden bij meerdere verenigingen lid."

Door het samengaan met Dussen groeit de Meeuwense vereniging met 25 leden; het aantal leden is nu zo'n 90. Wel heeft de vereniging veel rustende leden. Zelf fokt Dick Spek het kippenras New Hampshire. "Een goed resultaat van het fokken is vooral een kwestie van de juiste dieren combineren."

Toen hij 27 jaar geleden in Hoog Meeuwen kwam wonen, werd hij op aandringen van zijn buurman lid van Nut & Sport.

Nieuwendijk

"Het voordeel van zo'n vereniging is dat je snel veel mensen leert kennen. In Meeuwen waren altijd al veel leden uit de verre omtrek lid, zoals uit Brakel, Kaatsheuvel en Poederoijen. Zelf ben ik nu lid geworden van VKPNO in Nieuwendijk om daar ook mijn kippen te showen. We hebben voor onze gezamenlijke tentoonstelling als datum nu ook bewust gekozen voor eind november. Nieuwendijk houdt haar show altijd net voor kerst." Dit jaar is de show op 20 en 21 december in De Iris in Nieuwendijk.

Voor de tentoonstelling in Meeuwen werden zo'n 350 dieren ingeschreven door bijna veertig fokkers. Fokker Bas Treffers uit Meeuwen was de enige die het predicaat U van 'uitmuntend' in de wacht wist te slepen voor een blauwschimmel duif. Wout de Ruiter uit Genderen werd kampioen bij de konijnen en grote hoenders.

Bij de dwerghoenders viel Alfred van Herwijnen in de prijzen. Willie Boogaarts uit Dussen bij de cavia's, jeugdkampioen werd Julian Monshouwer uit Sleeuwijk. Bij de watervogels ging J. Oldenburg uit Nieuwendijk er met de prijs vandoor. De prijzen werden donderdag uitgereikt door burgemeester Fons Naterop.

Hannie Visser-Kieboom