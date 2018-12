Waterschap Rivierenland wint waterinnovatieprijs

REGIO • Waterschap Rivierenland, onderzoeksinstituut Deltares en de project overstijgende verkenning Piping hebben donderdag de Waterinnovatieprijs 2018 ontvangen.

De nieuwe techniek grofzandbarrière is gekozen tot winnend project in de categorie Waterveiligheid.

Op natuurlijke wijze voorkomt de grofzandbarrière het probleem van piping. Bij piping stroomt er, bij een groot verschil in waterstand tussen rivier en achterland, water onder de dijk door. Als dit water te snel onder de dijk doorstroomt, zal steeds meer zand uit de ondergrond van de dijk meespoelen. En als er te veel zand is weggespoeld, zakt de dijk geheel in elkaar. De grofzandbarrière is een doorontwikkeling van het verticaal zanddicht geotextiel.

Bij de grofzandbarrière wordt een sleuf van grof zand in de teen van de dijk ingebracht. De grofzandbarrière laat het grondwater onder de dijk wel doorstromen, maar houdt de pipegroei - onder de dijk door - tegen. Zo wordt bezwijken van de dijk voorkomen.

Werken met een grofzandbarrière is sneller, goedkoper en duurzamer dan de traditionele aanpak. Het oplossen van het piping-gevaar met een extra berm zorgt voor veel meer vervoer van grond en neemt veel ruimte in beslag. Het leveren en aanbrengen van een stalen damwanden is veel duurder dan een grofzandbarrière. De realisatie van de grofzandbarrière kan snel verlopen en er worden alleen natuurlijke materialen toegepast.