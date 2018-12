Claudine schenkt cheque aan Prinses Máxima Centrum

WIJK EN AALBURG • Vol trots heeft Claudine Timmermans woensdag een cheque ter waarde van 5000 euro overhandigd aan haar arts in het Prinses Máxima Centrum kinderoncologie in Utrecht.

Vader Mark, van PT Creations, werd vorige week tijdens de gala-avond van de BizAwards Altena uitgeroepen tot Ondernemer van het jaar 2018. Daarop verraste hij zijn dochter met een cheque van 5000 euro, zodat zij deze aan het Prinses Máxima Centrum zou kunnen overhandigen.

Acute leukemie

Bij de nu 17-jarige Claudine werd eind 2016 acute leukemie geconstateerd, waarna een heftige tijd volgde, zo vertelt haar moeder Trudie Timmermans.

"Acht maanden moesten we iedere dag naar het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en dat heeft gelukkig zijn vruchten afgeworpen. Nu moet Claudine nog zeker een jaar lang iedere drie maanden in het Prinses Máxima Centrum komen voor bloedonderzoek en een beenmergpunctie. Omdat ze een behandeling krijgt die in Nederland nieuw is, wordt ze goed in de gaten gehouden. In Italië worden hier overigens al goede resultaten mee geboekt."

De impact van een ziek kind is enorm, zegt Trudie.

"Niet alleen privé, ook zakelijk. Ik heb meteen alles laten vallen om voor mijn kind klaar te staan. Maar het is zo mooi om te zien dat de mensen om je heen je juist dan enorm steunen. Er werd voor Mark en onze andere dochter gezorgd, maar ook het personeel stond meteen klaar om een tandje bij te zetten. We hebben het echt als team doorstaan."

Dankbaar

In de periode dat Claudine ziek was, heeft Trudie veel gezien. Leuke dingen, maar zeker ook verdriet en ellende.

"Je wordt echt met je beide voeten op de grond gezet. We zijn zo dankbaar dat het bij ons op deze manier is gelopen." En die dankbaarheid vertaalde de familie Timmermans in het overhandigen van de cheque aan professor Zwaan. De arts is blij met de fantastische steun en ging meteen met Claudine in overleg over de bestemming van het geld. Zij was daar stellig in: "Er moet iets leuks voor de kinderen mee gedaan worden."

Claudine gaat inmiddels weer naar school en werkt één dag in de week mee bij PT Creations. "Ze wil niets liever dan in de voetsporen van haar vader treden. We hebben gemerkt dat het leven niet altijd over rozen gaat. Maar we zijn er als gezin èn als bedrijf sterker uitgekomen."