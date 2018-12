Gemeentehuizen sluiten vanwege fusie

ALTENA • In verband met de fusie tot de gemeente Altena en de verhuizing naar het nieuwe gebouw in Almkerk, zijn de drie gemeentehuizen van vrijdag 21 december tot en met woensdag 2 januari gesloten.

Ook de digitale dienstverlening is beperkt. De website van de gemeente is wel bereikbaar, maar er kunnen in deze periode geen formulieren worden ingevuld en opgestuurd. Wie uiterlijk 13 december een nieuw paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs aanvraagt, kan het dit jaar nog ophalen.

Vanaf donderdag 3 januari is het gemeentehuis in Almkerk open. Ook in de gemeente Altena wordt op afspraak gewerkt.