Leden Rabobanken vóór samengaan

REGIO • Rabobank Altena en Rabobank Bommelerwaard gaan vanaf 1 december samen verder als Rabobank Altena-Bommelerwaard.

De ledenraden van beide banken hebben gestemd vóór de samenvoeging. Hiermee ontstaat een bank met als werkgebied de gemeenten Aalburg, Werkendam, Woudrichem, Maasdriel en Zaltbommel.

"De samenvoeging biedt ons de kans om de kwaliteit van onze regionale dienstverlening verder te optimaliseren en de bank meer toekomstbestendig en financieel krachtiger te maken", zegt Joan Wassink, nu nog directievoorzitter van Rabobank Altena.

De samenvoeging leidt tot een veranderende samenstelling van de Raad van Commissarissen (RvC). De voorzitter van de RvC is per 1 december John van Meeteren. De overige leden van de RvC zijn Theo Koekkoek, Nanda Huizing, Inge Schüller, Bart van Heeswijk en Johannes Versluijs. De Raad van Commissarissen benoemt per 1 december Joan Wassink als directievoorzitter van Rabobank Altena-Bommelerwaard en directeur Bedrijven. Arnoud Oldenborger is per 1 december benoemd tot directeur Particulieren en Private Banking.

De huidige ledenraadsleden worden per 1 december benoemd als lid van de nieuw te vormen ledenraad. De ledenraad zal in 2020 uit 30 leden bestaan.