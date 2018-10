Circus Alexander komt naar Wijk en Aalburg

WIJK EN AALBURG • Circus Alexander verzorgt zaterdag 13 oktober drie voorstellingen in Wijk en Aalburg.

'Hoog geëerd publiek!' Het is een zin die veel mensen zullen herkennen. Het zijn de woorden van een spreekstalmeester in het circus. Deze spreekstalmeester is op zaterdag 13 oktober te horen in de circustent op de Markt in Wijk en Aalburg.

Circus Alexander verzorgt jaarlijks zo'n 70 voorstelling door heel Nederland heen en zorgt ervoor dat jong en oud samen van een prachtig voorstelling kunnen genieten. De voorstelling wordt verzorgd door zeven enthousiaste, professionele artiesten. Het geheel vormt een vrolijke mix van muzikaal entertainment, acrobatiek, clownerie, jongleren en kleine dieren. Circus Alexander is een flonkerende diamant in een kleine verpakking en de acts zijn artistiek en technisch van hoog niveau.

Dit speciale circus geeft zaterdag 13 oktober, op uitnodiging van de winkeliersvereniging Hart van Aalburg en Zorgplein Maaswaarden, drie voorstellingen: om 11:00, 13:30 en 15:30 uur.

Kaarten

Tijdens elke voorstelling zijn er plaatsen gereserveerd voor cliënten van Zorgplein Maaswaarden. De overige kaarten zijn via een spaaractie bij de aangesloten winkeliers van Hart van Aalburg tegen een gereduceerde prijs te verkrijgen.

Klanten van Hart van Aalburg kunnen middels een spaaractie een toegangskaart kopen voor slechts 6 euro. Deze kaarten en overige losse kaarten zijn verkrijgbaar bij CIGO Lucas aan de Markt in Wijk en Aalburg.