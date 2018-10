Duo als lijsttrekker voor Burgerstem Altena

REGIO • Pauline van den Tol-de Weert uit Werkendam en Jeffrey Himpers uit Drongelen voeren in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen samen de kieslijst van Burgerstem Altena aan.

Het gaat om een zogenaamd 'duolijsttrekkerschap', zegt Himpers namens de nieuwkomer op het politieke toneel van Altena. "Dat betekent dat we samen optrekken in alles wat we doen", zegt hij. Op de lijst staat de Werkendamse wel op de eerste plek. "Ik heb Pauline leren kennen als een echte powervrouw", zegt Himpers. "Ik word er echt heel blij van om met haar samen te werken."

De Drongelenaar is ook blij met de in totaal 'veertien enthousiastelingen', die Burgerstem Altena bereid heeft gevonden om de kieslijst verder compleet te maken. Onderaan de lijst staan de namen van Jan Hak uit Almkerk, Adriaan Groeneveld uit Werkendam en Marjolein Loots uit Dussen, door Himpers bestempeld als 'lijstduwers'. Corianne Vos, die samen met Gerard Hardeman in Wijk en Aalburg een biologische bakkersschool runt en nu nog woonachtig in Waalwijk, heeft de intentie uitgesproken bij een eventuele uitverkiezing naar Altena te verhuizen.

Vrijdag krijgt Burgerstem Altena officieel groen licht voor deelname aan de verkiezingen in november.