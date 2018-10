Grote brand in garageboxen in Woudrichem

WOUDRICHEM • Aan de Burgemeester Van der Lelystraat in Woudrichem is dinsdagochtend vroeg brand uitgebroken in vijf garageboxen. De brandweer schaalde op naar 'zeer grote brand'.

De garageboxen werden gebruikt als opslag door het garagebedrijf dat daar gevestigd is. De brandweer heeft de garage zelf weten te behouden, met inzet van veel materieel.

Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.

De Veiligheidsregio Midden en West Brabant maakte rond 7:00 uur bekend dat de brand onder controle was

Brandweer heeft brand garageboxen #woudrichem onder controle. Gevaar op overslag naar garagebedrijf is geweken https://t.co/QwuELmrWmU — Veiligheidsregio MWB (@VRMWB) October 9, 2018

Toen de brand net begonnen was waarschuwde de Veiligheidsregio voor de rook, die vrijkwam. Die steeg recht omhoog en veroorzaakte uiteindelijk weinig overlast.